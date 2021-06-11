أمن المنافذ يضبط 32 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (5) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط عدد (1) قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (32) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1146) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (176) حكم قضائى متنوع.