6 سيدات يتهمن عاملا بجمع أموال بزعم الاشتراك فى جمعية خيرية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تقدمت 6 سيدات بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، ببلاغ يتهم عامل بالنصب عليهن وجمع أموال للاشتراك فى جمعية خيرية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، يفيد بأنه حضر لمركز شرطة دكرنس كلا من طرف أول "أ م" 35 سنة بكالوريوس تجارة، و"فايزه م" 35 سنة، و"ف ال" 60 سنة ربه منزل، و"ح ال" 45 سنة ربة منزل، و"ا ف" 36 سنة ربة منزل، يقمن بقرية ميت ضافر دائرة المركز، و"م ال" 55 سنة ربة منزل مقيمة بندر محلة دمنة.

وطرف ثانى 27 سنة عامل ومقيم قرية ميت عاصم دائرة مركز منية النصر، وبسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثانى بالنصب عليهن وآخرين، وتحصيل مبلغ 1500 جنيه من كل منهمن، بزعم الاشتراك فى جمعية خيرية تقدم مساعدات شهرية لهم، إلا أنهن اكتشفن عدم وجود تلك الجمعية الخيرية.

وبمواجهة الطرف الثانى، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7120 لسنه 2021 جنح مركز دكرنس، وبعرض الطرف الثانى على النيابة العامة، قررت حجزه بديوان عام المركز لحين وصول تحريات المباحث.