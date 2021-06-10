10 معلومات عن لوحة الملك "واح - ايب - رع" بعد العثور عليها فى أرض بالشرقية

الإسماعيلية – السيد فلاح

كما فى باطن الأرض كنوز على ظهرها أيضًا كنز يُسمى الأمانة، يجتمعان هذه المرة لدى فلاح بمنطقة الرخاء التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، يقتات على القليل من خلال العمل فى أرض ملك غيره، وعندما اكتشف بمحض الصدفة قطعة أثرية اصطدمت بإحدى المعدات خلال تهيئة الأرض للزراعة، أبلغ وزارة الآثار التى حضرت، وأكدت أثريتها وأهميتها الكبيرة، وجرى نقلها إلى متحف الآثار بالإسماعيلية.

وفيما يلى يقدم "اليوم السابع" 10 معلومات للقراء حول الكنز الذي تم العثور عليه بأرض فلاح بالشرقية:

1. القطعة الأثرية عبارة عن لوحة بطول أكثر من متر وعرض أكثر من متر.

2. اللوحة خرجت من الأرض سليمة وليس بها أى كسور نهائياً ومنقوش عليها حروف هيروغليفية.

3. خلال حفر وتسوية الأرض لتجهيزها للزراعة اصطدمت إحدى المعدات فى قطعة خرسانية.

4. بعد بلاغ مالك الأرض وصلت شرطة الآثار التى حضرت بخبراء الآثار لمعاينة الموقع.

5. بعد فحص اللوحة تم إثبات أثريتها من قبل خبراء الآثار والدفع بقوة شرطية لتأمينها.

6. ساعد الأهالى الشرطة فى تأمين اللوحة على مدار يومين حتى تم نقلها لمتحف آثار الإسماعيلية.

7. كشفت وزارة الآثار عن تفاصيل اللوحة الأثرية وهى لوحة حفر عليها خرطوش للملك "واح- ايب- رع" خامس ملوك الأسرة 26.

8. اللوحة بها 15 سطرًا من الكتابة الهيروغليفية ويعلوها قرص الشمس المجنح.

9. يبلغ طول اللوحة 230 سم، وعرضها 103 سم، وسمكها 45 سم، ومصنوعة من الحجر الرملى.

10. يعد الملك "واح- ايب- رع" من الملوك العظماء الذين حكموا مصر فى ظل الأسرة السادسة والعشرين، وهو فرعون من مصر (589 ق.م - 570 ق.م).