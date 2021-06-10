اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 يونيو 2021 09:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

10 معلومات عن لوحة الملك "واح - ايب - رع" بعد العثور عليها فى أرض بالشرقية

الخميس، 10 يونيو 2021 05:15 ص
10 معلومات عن لوحة الملك "واح - ايب - رع" بعد العثور عليها فى أرض بالشرقية اللوحة الأثرية
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كما فى باطن الأرض كنوز على ظهرها أيضًا كنز يُسمى الأمانة، يجتمعان هذه المرة لدى فلاح بمنطقة الرخاء التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، يقتات على القليل من خلال العمل فى أرض ملك غيره، وعندما اكتشف بمحض الصدفة قطعة أثرية اصطدمت بإحدى المعدات خلال تهيئة الأرض للزراعة، أبلغ وزارة الآثار التى حضرت، وأكدت أثريتها وأهميتها الكبيرة، وجرى نقلها إلى متحف الآثار بالإسماعيلية.
 
وفيما يلى يقدم "اليوم السابع" 10 معلومات للقراء حول الكنز الذي تم العثور عليه بأرض فلاح بالشرقية:
 
1. القطعة الأثرية عبارة عن لوحة بطول أكثر من متر وعرض أكثر من متر.
2. اللوحة خرجت من الأرض سليمة وليس بها أى كسور نهائياً ومنقوش عليها حروف هيروغليفية.
3. خلال حفر وتسوية الأرض لتجهيزها للزراعة اصطدمت إحدى المعدات فى قطعة خرسانية.
4. بعد بلاغ مالك الأرض وصلت شرطة الآثار التى حضرت بخبراء الآثار لمعاينة الموقع.
5. بعد فحص اللوحة تم إثبات أثريتها من قبل خبراء الآثار والدفع بقوة شرطية لتأمينها.
6. ساعد الأهالى الشرطة فى تأمين اللوحة على مدار يومين حتى تم نقلها لمتحف آثار الإسماعيلية.
7. كشفت وزارة الآثار عن تفاصيل اللوحة الأثرية وهى لوحة حفر عليها خرطوش للملك "واح- ايب- رع" خامس ملوك الأسرة 26.
8. اللوحة بها 15 سطرًا من الكتابة الهيروغليفية ويعلوها قرص الشمس المجنح.
9. يبلغ طول اللوحة 230 سم، وعرضها 103 سم، وسمكها 45 سم، ومصنوعة من الحجر الرملى.
10. يعد الملك "واح- ايب- رع" من الملوك العظماء الذين حكموا مصر فى ظل الأسرة السادسة والعشرين، وهو فرعون من مصر (589 ق.م - 570 ق.م).

لوحه فرعونيه

العثور على لوحه فرعونيه

متحف آثار الاسماعيليه

الملك واح ايب رع

لوحة الإسماعيلية الأثرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كنز فى أرض فلاح بالشرقية.. العثور على لوحة أثرية للملك "واح- ايب- رع".. اكتشفها بالصدفة خلال تجهيز الأرض للزراعة.. توثق حملة حربية نفذتها مصر فى عهد الأسرة الـ26.. وجارٍ نقلها لمتحف الإسماعيلية.. فيديو وصور

الأربعاء، 09 يونيو 2021 10:49 م

المزارع الأمين.. قصة كنز أثرى مدفون فى أرض زراعية بالشرقية.. فيديو

الأربعاء، 09 يونيو 2021 06:58 م

العثور على كنز بـ 100 مليون جنيه فى أرض فلاح بالشرقية.. شوف عمل أيه.. لايف

الأربعاء، 09 يونيو 2021 01:46 م

القصة الحقيقية للعثور على كنز شقة الزمالك.. حكم مدنى بـ 10 ملايين جنيه ضد نجل مستشار يقود إلى مجوهرات وأحجار كريمة وتحف أثرية.. قضاة التنفيذ يحققون.. ولجان الفحص تنتهى من الجرد وتعلن تفاصيل القضية خلال أيام

الإثنين، 07 يونيو 2021 07:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة