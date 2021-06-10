اليوم السابع
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وزير قطاع الأعمال يؤكد: أغسطس 2022 موعد إنتاج أول 100 سيارة كهربائية

الخميس، 10 يونيو 2021 01:52 ص
وزير قطاع الأعمال يؤكد: أغسطس 2022 موعد إنتاج أول 100 سيارة كهربائية سيارة كهربائية - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن صناعة الغزل والنسيج تعتبر أهم صناعة مرتبطة بالمجتمع المصرى، مضيفا:" قررنا وضع كل الجهود لإحياء صناعة الغزل والنسيج مجددا"، مضيفا: "إنتاج أول 100 سيارة كهربائية في أغسطس 2022".

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة، المذاع على القناة الأولى المصرية: "استثمار كبير في تطوير الغزل والنسيج يصل لـ21 مليار جنيه، والطاقة الإنتاجية 25 ألف سيارة كهربائية في الوردية الواحدة داخل المصانع"، مضيفا أننا مستمرون في العمل من أجل توفير محطات الشحن الكهربائي لهذه السيارات فى الشوارع".

وتابع: وصلنا أول 13 سيارة كهربائية من الصين، ويتم إجراء اختبارات على السيارات الكهربائية لمسافة 30 ألف كيلو متر، مؤكدا السيارة الكهربائية قوية، وعندما يصل التكوين المحلى للسيارة 70% من الممكن أن نستطيع تصدير السيارات للخارج، ولكن فى الفترة الحالية نحاول طرحها فى الداخل".


هشام توفيق

وزير قطاع الاعمال

سيارة كهربائية

يوسف الحسينى

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