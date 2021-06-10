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وزير الزراعة يستقبل وفد سعودى لمتابعة حركة الصادرات الزراعية المصرية للمملكة

الخميس، 10 يونيو 2021 10:37 م
وزير الزراعة يستقبل وفد سعودى لمتابعة حركة الصادرات الزراعية المصرية للمملكة السيد القصير وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم الخميس، وفدا رفيع المستوى من هيئة الغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، 
وترأس الوفد السعودى الدكتور سامى بن سعد بن ناصر الصقر نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للغذاء والدواء وعضوية كل من الدكتور صالح الشايب رئيس قسم مصانع الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والدواء، و سند الحربي مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، و سيف بن عبد الرحمن العلى أخصائي علاقات دولية بالهيئة العامة للغذاء والدواء.
 
وجاءت الزيارة بناء على دعوة وزير الزراعة للمسئولين في المملكة لاستكمال المباحثات بين الجانبين، لمناقشة الاشتراطات الفنية الجديدة التي وضعها الجانب السعودى على الصادرات الزراعية المصرية الطازجة. 
 
وخلال الاجتماع، أكد القصير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية وأواصر الإخوة بين قيادة البلدين الشقيقين.
 
واستعرض الوزير النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا، مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تشهد إقبالا كبيرا ومتزايدا من معظم دول العالم وأن مصر من ضمن ثلاث دول فقط تستورد منها اليابان منتجاتها الغذائية، كما استعرض القصير منظومة الرقابة التي تطبقها مصر علي صادراتها الزراعية والتي تضمن جودة المنتجات.
 
وأشار الوزير إلى أن حجم صادراتنا هذا العام خلال الخمسة أشهر الأولي تجاوز 3.5 مليون طن رغم ظروف جائحة كورونا وعدد الأسواق الجديده التي قام الحجر الزراعي المصري بفتحها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والتي زادت عن 37 سوقا تصديريا جديدا في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، مؤكدًا أن مصر تمتلك معامل معتمدة دوليا على أعلى مستوى في فحص وسلامة الغذاء سواء للسوق المحلي أو للتصدير.
 
وطالب الوفد المصرى بمراجعة الاشتراطات الجديدة التي فرضتها الحكومة السعودية علي الصادرات الزراعية الطازجة.
 
ومن جانبه، أعرب الوفد السعودي عن سعادته بالزيارة وبالعرض الذي قدمه الوفد المصري وبالمستوى الذي وصلت إليه الصادرات الزراعية المصرية علي المستوي العالمي، مؤكدًا تفهمه لطلبات الجانب المصري واقتناعه بمنظومة الرقابة علي الصادرات الزراعية المصرية.
 
كما اتفق الجانبان على استمرار حركة التجارة وتصدير المنتجات الزراعية المصرية للمملكة العربية السعودية بالاشتراطات الحالية، لحين انتهاء الجانب السعودي من دراسة طلبات الجانب المصرى والرد عليها في أقرب فرصة.
 
كما اتفق الجانبان على التواصل المستمر بينهما مع تشكيل لجنة فنية للتعامل الفوري مع أي مشكلات عاجلة قد تعوق حركة التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين.
 
وعقب الاجتماع قام الوفد السعودي بتفقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية للاطلاع على الاجراءات التي تخضع لها عينات الصادرات الزراعية المصرية، للتاكد من سلامتها وجودتها، حيث أشاد الوفد بدور المعمل وما يضمه من إمكانيات كبيرة تجعل المعمل من أهم المعامل في الشرق الأوسط، حيث يشارك في منظومة مراقبة سلامة الغذاء من خلال تحليل الملوثات في الأغذية باستخدام أحدث الأجهزة وأفضل الخبراء في هذا المجال.
 
ويذكر أن معمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية معتمد من الاتحاد الأفريقي في فحص وسلامة الغذاء بالقارة الأفريقية.

 


وزير الزراعة

الصادرات الزراعية

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