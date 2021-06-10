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وزير الخارجية لـ"جوتيريش": نرفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء سد النهضة

الخميس، 10 يونيو 2021 05:06 م
وزير الخارجية لـ"جوتيريش": نرفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء سد النهضة وزير الخارجية سامح شكرى يتلقى اتصال من أنطونيو جوتيريش
كتب : أحمد جمعة

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تلقى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، من "أنطونيو جوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة، حيث قام الوزير بتهنئة جوتيريش لما حظي به من تأييد من قبل مجلس الأمن لتولي الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية، معربًا عن أطيب التمنيات له بالتوفيق، ومؤكداً تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور بين مصر والأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية المختلفة تحقيقاً للأمن والاستقرار والرخاء المأمول، فضلاً عن المسائل الإنسانية والتنموية وما يرتبط بها من تحديات عالمية.

 

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المحادثة تركزت حول آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة وما آلت إليه التطورات الأخيرة من عدم تحقيق أى تقدم فى هذا الشأن، حيث أكد الوزير شكرى على الموقف المصري الثابت المتمثل في رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث، مشدداً أيضاً على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.


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