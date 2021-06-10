نيويورك تايمز: إدارة بايدن سترسل 500 مليون جرعة من لقاح فايزز لـ 100 من دول العالم

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الرئيس جو بايدن، وفى ظل ضغوط للتعامل القوى مع أزمة نقص اللقاحات عالميا، سيعلن اليوم الخميس أن إدارته ستشرتى 500 مليون جرعة من لقاح فايزر وتتبرع بهم لحوالى 100 من الدول حول العالم على مدار العام المقبل، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

ووفقا للصحيفة، فإن البيت الأبيض توصل للاتفاق قبل بدء جولة بايدن فى أوروبا التى تستغرق ثمانية أيام، والتى تعد أول فرصة له لتأكيد وضع الولايات المتحدة كقائد عالمى واستعادة العلاقات التى تضررت فى فترة سابقه الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لدى شركة فايزر إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن الجرعات بأسعار غير ربحية. وسيتم توزيع أول 200 مليون جرعة بحلول نهاية ها العام، يتبعها 300 مليون جرعة يونيو المقبل. وسيتم توزيع اللقاحات من خلال مبادرة مشاركة اللقاح الدولية كوفاكس.

ويتواجد بايدن حاليا فى أوروبا لمدة أسبوع للمشاركة فى قمتى الناتو ومجموعة السبع ثم لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى جنيف. ومن المرجح أن يستخدم جولته لدعوة دول أخرى لتكثيف توزيع اللقاح.

وفى بيان مساء أمس الأربعاء، قال جيفرى زينتس، المسئول بالبيت البيض عن تقديم المشورة فى استراتيجية اللقاح العالمية إن بايدن سيحشد ديمقراطيات العالم حول حل هذه الأزمة عالميا، مع قيادة أمريكا الطريق لإنشاء ترسانة من اللقاحات التى ستكون مهمة فى المعركة العالمية ضد كوفيد 19.

ويحاول البيت الأبيض تسليط الضوء على نجاحه فى محاربة الوباء، لاسيما حملته الخاصة باللقاح، واستخدام هذا النجاح كأداة دبلوماسية . وأصر بايدن على أن الولايات المتحدة لا تسع للحصول على وعود من الدول التى تتلقى اللقاحات الأمريكية.