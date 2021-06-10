اليوم السابع
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الخميس، 10 يونيو 2021 04:46 ص
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نصائح وعلاجات منزلية لتجنب ظهور التجاعيد تحت العين

الخميس، 10 يونيو 2021 04:00 ص
نصائح وعلاجات منزلية لتجنب ظهور التجاعيد تحت العين تجاعيد تحت العين
كتب - محمود جلال

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خلال التقرير التالي نعرض بعض الأسباب وراء تجاعيد العين ونصائح  وبعض العلاجات المنزلية التي تصنعها بنفسك لتجنبها،  وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

ما الذي يسبب تجاعيد تحت العين؟

تبدأ بشرتك  بفقدان مرونتها مع تقدمك في العمر، كذلك فإن هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تسبب هذه التجاعيد تحت العين مثل التعرض للشمس والوراثة والتدخين والجفاف وفرك عينيك والنوم غير الكافي، حيث إن الجلد تحت العينين رقيق جدًا.

نصائح لمنع تجاعيد العين

 

 واقي الشمس:

لا تنس استخدام واقى الشمس قبل الخروج لحماية بشرتك من التجاعيد التي تسببها أشعة الشمس القاسية.
 
تطبيق واقي الشمس
 واقي الشمس
 

تمارين الوجه:

يمكن أن تساعدك يوجا الوجه على منع التجاعيد الموجودة تحت العين عن طريق شد بشرتك إذا تم القيام بها بشكل صحيح.
 
تمارين الوجه
تمارين الوجه
 

نظام غذائي صحي:

 لن يساعدك النظام الغذائي الصحي على منع هذه العلامات المبكرة للشيخوخة فحسب ، بل سيساعدك أيضًا على عيش حياة صحية.
 
نظام غذائي صحي
نظام غذائي صحي
 

التقشير:

ثبت أن التقشير فعال للغاية عندما يتعلق الأمر بتجاعيد العين، نظرًا لأنه يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة ويعزز نمو خلايا جديدة.
 

علاجات منزلية لعلاج تجاعيد العين

 

زيت جوز الهند :

غني بفيتامين هـ ، حيث إن زيوت جوز الهند يعزز إنتاج الكولاجين في الجلد ويحفز تجديد خلايا الجلد.
 
 
 
 
 

شاي أخضر :

  تناول الشاي الأخضر الساخن له فوائد صحية أخرى أيضًا، غني بمضادات الأكسدة ، ولديه القدرة على التخلص من التجاعيد والأكياس تحت العين.
 
شاي أخضر
شاي أخضر

 


تجاعيد تحت العين

علاج منزلية تجاعيد تحت العين

نصائح لمنع تجاعيد العين

فوائد زيت جوز الهند

فوائد خل التفاح

نظام غذائي صحي

تمارين الوجه

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