مطار القاهرة يسير اليوم 270 رحلة جوية لنقل أكثر من 32 ألف راكب

كتب أحمد مصطفى

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم، الخميس، على مدار 24 ساعة 270 رحلة جوية إلى عدة وجهات ينقل خلالها 32320 ألف راكب مابين سفر ووصول.

وقالت مصادر أن المطار سيستقبل اليوم 133 رحلة على متنهم 18561 راكبا، فى حين يغادر من المطار على مدار اليوم 137رحلة على متنهم 13759 راكبا.

وحسب المصادر فان وجهات السفر تشمل نيويورك تورنتو لندن باريس فرانكفورت ميونخ موسكو بكين جوانزو أثينا روما البحرين تونس جوهانسبرج أسطنبول بوخارست الدوحة أمستردام دمشق أكرا البحرين جده المدينة إنجمينا أديس أبابا دمشق نيروبى لاجوس بغداد بيروت عنتيبى دبى الشارقة أبوظبى الخرطوم عدن رأس الخيمة تونس.

فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك لندن باريس فرانكفورت موسكو أمستردام فيينا دبى البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا لاجوس أكرا دبى الشارقة سيئون بيروت أبوظبى عدن الخرطوم بيروت.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.