مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطى بحلوان

كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

لقى 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي بمدينة حلوان، حيث تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية بالطريق الأوسطى بحلوان بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين.

انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع أثار الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تمكن رجال مرور القاهرة، من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبعتها مرة آخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.