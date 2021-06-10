اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 يونيو 2021 07:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بحادث تصادم أتوبيسين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

الخميس، 10 يونيو 2021 06:24 م
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بحادث تصادم أتوبيسين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام منطقة كفر أبو جمعة التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، حادث تصادم أتوبيسين لنقل الركاب، اتجاه القادم من القاهرة لمدينة بنها، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص ومصرع آخر، جرى نقل المصابين والجثة لمستشفى قليوب المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد امجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين اتوبيسين لنقل الركاب أمام منطقة كفر أبو جمعة التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العقيد أحمد صبيح وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية لموقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيسين لنقل الركاب تابعين لأحد الشركات الخاصة، أمام منطقة كفر أبو جمعة التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، ومصرع شخص آخر، وجرى نقل المصابين والجثة لمستشفى قليوب المركزى.

ودفعت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة قليوب بالتعاون مع مرور القليوبية بالمعدات اللازمة لرفع وتجنيب الأتوبيسان من الطريق، وفتح الحركة المرورية من جديد أمام حركة السيارات على الطريق.


اخبار القليوبية

مرور القليوبية

حادث تصادم

تصادم اتوبيسان

الطريق الزراعى

طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة