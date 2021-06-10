مركز تحديث الصناعة يدعم رواد الأعمال بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى

كتب إسلام سعيد

نظم مركز تحديث الصناعة عرضا لمشروعات خاصة بـ 12 رائد ورائدة أعمال في مختلف المجالات الإبداعية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافي البريطاني ضمن مشروع "تطوير الاقتصاديات الشاملة والخلاقة DICE"" لتطوير المؤسسات الإبداعية والاجتماعية في المملكة المتحدة و5 اقتصادات ناشئة رئيسية من ضمنها جمهورية مصر العربية.

وعرض ممثلو الشركات الإبداعية الناشئة أفكارهم وتصوراتهم الخاصة بتنمية أعمالهم على لجنة تحكيم مُشكلة من خبراء في عالم ريادة الأعمال والتنمية والصناعة، وتم اختيار أفضل 3 أفكار إبداعية.

وحصل على المركز الأول "شركة إيجاز" وهي شركة ناشئة في مجال تصميم وتنفيذ الأثاث الذكي، وفي المركز الثاني شركة "واي كي لتصميم الأقمشة"، وجاء في المركز الثالث مناصفة بين شركة "ديجا مو" وتعمل في مجال المنسوجات، وشركة "بازلرز" والتي تعمل في مجال الأثاث الذكي.

وحظت المراكز الفائزة في مشروع تطوير الاقتصاديات الشاملة والخلاقة DICE بمنحة مالية مقدمة من إدارة المشروع بهدف إثراء وتنمية هذه الأفكار الخلاقة.