اليوم السابع
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الجمعة، 21 مايو 2021 03:38 م
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منح 219 منشأة صناعية علامة "بكل فخر صنع في مصر"

الجمعة، 21 مايو 2021 03:00 م
منح 219 منشأة صناعية علامة "بكل فخر صنع في مصر" مصنع -أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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منح مركز تحديث الصناعة علامة "بكل فخر صنع في مصر" لـ 219 منشأة صناعية، من بينهم 60 منشأة في قطاع الصناعات الهندسية، وذلك من إجمالي 271 مصنعا تم تقييمهم والتأكد من مطابقتهم لمعايير الجودة.
 
هذا ويتم إصدار تقرير كامل للمصانع التي لم يتسنى لها اجتياز التقييم، وتوضح نقاط عدم المطابقة حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وإعادة التقييم، وفق منشور لتحديث الصناعة.
 
ويعمل المركز حاليًا على تحديد مواعيد لزيارة 54 مصنعا، وذلك فور تأكيد جاهزيتهم لاستقبال لجنة التقييم.
 
وتعتبر علامة "بكل فخر صنع في مصر" علامة مراقبة وجودة مصرية محلية اعتمدتها وزارة التجارة والصناعة بهدف التعريف بالمنتجات والسلع المصرية المصنعة داخل جمهورية مصر العربية، طبقاً لأعلي مواصفات الجودة، ويمثل مركز تحديث الصناعة جهة التقييم والموائمة والمنح للعلامة.
 
وللتقدم للمركز من أجل الحصول على العلامة يجب توافر شروط محددة تشمل صورة حديثة من السجل الصناعي، صورة من رخصة التصنيع السارية وصورة من شهادات الجودة الحاصلة عليها المنشأة. وتستمر مدة صلاحية العلامة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة التقييم.

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