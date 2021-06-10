ولم تحدد المتحدثة باسم المحكمة زولفيا جورنشوك، نوع المنشورات التي لم تحذفها الشركة، إلا أنه في الأسابيع والأشهر الأخيرة، تم تمرير مثل هذه القرارات المتعلقة بالشبكات الاجتماعية للمنشورات التي تدعو للاحتجاج والخروج إلى الشوارع في مظاهرات غير قانونية، لم تحصل على ترخيص..حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم/الخميس/.



وقالت المتحدثة إن القضاء أدان "فيسبوك"، بارتكاب انتهاكات إدارية بموجب قانون الجرائم الإدارية في روسيا الاتحادية.



وفي شهر مايو الماضي، فرضت نفس المحكمة غرامة مالية ضد "فيسبوك" قدرها 26 مليون روبل، وقد أعلنت هيئة المراقبة وحماية المستهلك الروسية في الربيع الماضي، عن خطط لفرض غرامات بسبب عدم حذف منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تلجرام، تويتر، يوتيوب، فكونتاكتي)، تضمنت دعوات للمراهقين للمشاركة في مظاهرات غير مرخص لها.