مجموعة "JBS" الغذائية العملاقة تدفع 11 مليون دولار فدية لقراصنة معلوماتية

وكالات

أعلنت مجموعة الأغذية الزراعية البرازيلية العملاقة "جي بي إس"، أضخم شركة فى العالم فى مجال تعبئة اللحوم، أنها دفعت فدية مالية قدرها 11 مليون دولار بعملة البيتكوين لقراصنة معلوماتية هاجموها.

وحسب موقع البيان الإماراتى، قال أندري نوغييرا الرئيس التنفيذي للفرع الأمريكي للمجموعة في بيان، إن دفع الفدية المالية "كان قراراً مؤلماً للغاية، لشركتنا ولي أنا شخصياً". مضيفا "لكننا شعرنا بضرورة اتخاذ هذا القرار لمنع أي مخاطر محتملة على عملائنا".

وأوضح البيان أن الشركة دفعت "ما قيمته 11 مليون دولار فدية رداً على القرصنة الإجرامية لعملياتها".

وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال قال نوغييرا إن الفدية المالية دُفعت بعملة البيتكوين الرقمية المشفرة.

ولفت البيان إلى أنه "وقت الدفع، كانت الغالبية العظمى من مرافق الشركة تعمل"، مشيراً إلى أن المجموعة قررت دفع الفدية "لضمان عدم تسرب أي بيانات" و"تجنب أي مشاكل غير متوقعة مرتبطة بالهجوم".

وكان الفرع الأمريكي للمجموعة البرازيلية أخطر السلطات الأمريكية بأنه تعرض لهجوم إلكتروني باستخدام برنامج فدية مصدره "منظمة إجرامية مقرها على الأرجح في روسيا"، وفقاً للبيت الأبيض.