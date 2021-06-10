مجلس الوزراء: توفير أكثر من 3 ملايين قرص "فيتامين سى" مايو الماضى

كتبت هند مختار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول جهود توفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك خلال شهر مايو 2021.

وأكد الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، خلال التقرير استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام، لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا.

وتمت الإشارة إلى أن الكميات التى تم ضخها بالسوق المحلى من قبل مختلف الشركات خلال شهر مايو الماضى كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلي، حيث تم توفير 1.945.008 عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، و509.378 زجاجة "ازيثرومايسين" شراب، و 4.577.860 عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، و518.592 زجاجة من "باراسيتامول" شراب، و1.509.490 شريط من دواء "زنك" أقراص، و3.021.225 شريط من "فيتامين سي" أقراص.