ما هى أبرز أسباب الصداع النصفى عند النساء

كتبت نهير عبد النبى

يسبب الصداع النصفي ألما في جانب واحد من الرأس يصاحبه غثيان وقىء وحساسية شديدة ضد الضوء والصوت، ويمكن أن تستمر نوبات الصداع النصفي من ساعات إلى أيام، ويمكن أن يكون الألم شديدًا لدرجة أنه يتعارض مع أنشطتك اليومية.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك أسباب مختلفة للصداع النصفى، وقد تكون هناك تغييرات في جذع الدماغ وتفاعلاته مع العصب ثلاثي التوائم، وهو مسار ألم رئيسي وقد يؤدي ذلك إلى اختلال التوازن في المواد الكيميائية في الدماغ بما في ذلك السيروتونين، الذي يساعد على تنظيم الألم في الجهاز العصبي، حيث تلعب النواقل العصبية الأخرى دورًا في ألم الصداع النصفي.

مسببات الصداع النصفي

هناك عدد من مسببات الصداع النصفي، بما في ذلك:

1:التغيرات الهرمونية عند النساء: التقلبات في هرمون الاستروجين، مثل قبل أو أثناء فترات الحيض والحمل وانقطاع الطمث، تؤدي إلى حدوث الصداع لدى العديد من النساء.

2:الأدوية الهرمونية: مثل موانع الحمل والعلاج بالهرمونات البديلة، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم الصداع النصفي ومع ذلك ، تجد بعض النساء أن الصداع النصفي يحدث بشكل أقل عند تناول هذه الأدوية.

3:مشروبات الكافيين مثل القهوة.

4: الإجهاد: يمكن أن يسبب الإجهاد في العمل أو المنزل الصداع النصفي.

5: يمكن أن تؤدي قلة النوم أو الحصول على الكثير من النوم أو اضطراب الرحلات الجوية الطويلة إلى حدوث الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.

6: قد يؤدي المجهود البدني الشديد إلى إثارة الصداع النصفي.

7:التغيرات المناخية، يمكن أن يؤدي تغيير الطقس أو الضغط الجوي إلى حدوث الصداع النصفي.

8:الأدوية: يمكن أن تؤدي موانع الحمل وموسعات الأوعية إلى تفاقم الصداع النصفي.

9:المحفزات الحسية: يمكن للأضواء الساطعة ووهج الشمس أن تسبب الصداع النصفي.