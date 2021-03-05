دراسة تبحث تأثير فيروس كورونا على الجهاز العصبى

كتبت إيناس البنا

يتسبب فيروس كورونا (COVID-19)، في مجموعة واسعة من الأعراض خارج الجهاز التنفسي، على الرغم من أن المرض صنف في بداية ظهوره على أنه مرض تنفسى.وأبلغ العديد من المرضى عن العديد من الأعراض التي تؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي، وهناك أدلة متزايدة على أن عدوى كورونا يمكن أن تشمل عيوبًا نفسية عصبية طويلة الأمد، حتى في أشكالها التنفسية الخفيفة أو المتوسطة.

أفاد فريق من الباحثين في مختبر علم النفس العصبي السريري والتجريبي، كلية علم النفس، جامعة جنيف في سويسرا، أن فيروس كورونا قد يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وخاصة الجهاز الحوفي المسئول عن الاستجابات السلوكية والعاطفية.



الاثار العصبية المترتبة على كورونا الطويل

تُظهر الدراسة، التي نُشرت في موقع medRxiv *، وجود عواقب عصبية نفسية طويلة الأمد بعد كورونا ، بغض النظر عن شدة مرض الجهاز التنفسي.

يشتبه خبراء الصحة في وجود عجز عصبي نفسي طويل الأمد بعد الإصابة بـ كورونا، على سبيل المثال ، أظهرت الدراسات السابقة حول تفشي فيروس كورونا السابقتين، المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، وجود أعراض نفسية عصبية مثل اضطرابات النوم ، والضعف العاطفي ، وضعف التركيز ، والاستدعاء المتكرر للصدمة.

علاوة على ذلك، ففي أمراض أخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والتهاب الدماغ والتصلب المتعدد، أظهرت الدراسات وجود عجز طويل الأمد في الوظائف الإدراكية، بما في ذلك الاستجابات العاطفية والذاكرة.

ومع ذلك، في فيروس كورونا، هناك تقارير عن زيادة انتشار السكتة الدماغية لدى المرضى، مما يؤدي إلى عجز عصبي وإدراكي إضافي قصير وطويل الأمد، أخيرًا، تم وصف الظهور المفاجئ لفقدان حاسة الشم أو فقدان حاسة الشم على أنه أحد الأعراض لدى مرضى كورونا.

تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد تأثير عدوى كورونا على الدماغ، حيث يريد الفريق التحقيق فيما إذا كان فيروس كورونا يسبب عجزًا نفسيًا عصبيًا طويل الأمد من 6 إلى 9 أشهر، وتحديد طبيعة المجالات المتضررة، ومعرفة تأثير هذه القصور على نوعية حياة المريض.

أجرى الفريق اختبارات معيارية عصبية وعصبية ونفسية وشمية على 45 مريضًا للوصول إلى نتائج الدراسة، وقسم الفريق المرضى إلى ثلاث مجموعات بحسب شدة مرض الجهاز التنفسي في المرحلة الحادة: شديدة ، معتدلة ، أو خفيفة، وتم إدخال الحالات الشديدة إلى وحدة العناية المركزة بمساعدة الجهاز التنفسي، وتم إدخال الحالات المتوسطة إلى المستشفى دون مساعدة الجهاز التنفسي ، ولم يتم إدخال المرضى الخفيفين إلى المستشفى.

وجد الباحثون انتشارًا كبيرًا للأعراض النفسية ، بغض النظر عن شدة المرض، في المرحلة الحادة من المرض، وأظهر المرضى في المجموعات الثلاث أعراض الاكتئاب ، والهوس ، والقلق ، والتوتر ، واللامبالاة ، واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) ، واضطرابات الفصام. أبلغ بعض المرضى عن الأرق والتعب والنعاس المرضي.

عندما يتعلق الأمر بحاسة الشم ، فإن 33.33 % من المجموعة الخفيفة ، و 73.33 % من المجموعة المعتدلة ، و 46.66 % من المجموعة الشديدة يعانون من نقص حاسة الشم أو فقدان جزئي للرائحة بعد ستة إلى تسعة أشهر من الإصابة، وفي الوقت نفسه ، من بين المجموعة الشديدة ، لا يزال 13.33 % يعانون من فقدان الشم أو فقدان حاسة الشم تمامًا.

على الرغم من أن العيوب المعرفية التي تم الإبلاغ عنها في المجموعات الثلاث كانت شائعة، إلا أن بعض مجالات الإدراك والمزاج تأثرت بشكل مختلف ، اعتمادًا على شدة المرض، وفي الوقت نفسه ، كانت المجموعة المعتدلة أكثر توتراً وقلقًا واكتئابًا وأبلغت عن المزيد من المشكلات الإدراكية.

يوصي الفريق بضرورة تنفيذ الإرشادات والتوصيات السريرية في إدارة الضعف العصبي طويل الأمد بعد الإصابة بفيروس كورونا.