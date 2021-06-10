اليوم السابع
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للحامل.. تناول العسل يوميا يخفف الغثيان ويحسين الهضم

الخميس، 10 يونيو 2021 03:00 ص
للحامل.. تناول العسل يوميا يخفف الغثيان ويحسين الهضم فوائد العسل للحامل
ندى سليم

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يحمل العسل فوائد عديدة على الصحة العامة، في الوقاية من السرطان وتعزيز نظام المناعة في الجسم، كما أنه يعد مكون مهدئ ومنعش للجسم، فهو مكون من الفركتوز أحادى السكاريد والجلوكوز، كما أنه يحتوى على عدد من السعرات الحرارية  القادرة على امتصاص الدهون.

ويملك العسل أيضا قدرة على تحفيز الجسم على إنتاج الخلايا المناعية، وبالتالي سيكون التمثيل الغذائي في الجسم أقوى أيضًا مع التأثير المباشر في زيادة القدرة على التحمل لأن الجسم يصبح أكثر لياقة، حيث يلعب دورًا في محاربة البكتيريا في الجسم مما يجعله أكثر وقاية من الأمراض .

وطبقا لتقرير نشر في موقع "تايمز أوف انديا"، حيث يعتبر العسل مفيدًا أيضًا للحوامل لتقليل بعض المضايقات بما في ذلك غثيان الصباح وفقدان الطاقة والغثيان.
 

وفيما يلى فوائد العسل أثناء الحمل:
 

1.يخفف السعال بشكل طبيعي

يحتوي العسل على مكونات مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا والتي عند دمجها مع مكونات طبيعية، مثل الزنجبيل أو الجير، تعمل على تقليل السعال، كما يمكن أن يقلل العسل أيضًا من احتقان الأنف، والذي يمكن أن يكون مزعجًا جدًا أثناء الحمل.

ويمكن أن يعمل هذا العلاج أيضًا في علاج الأعراض الأخرى مثل التهاب الحلق، كما يعمل كغسول للفم في الصباح وقبل النوم.


 

2. يخفف من غثيان الصباح

إن الغثيان والقيء شائعان في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل بسبب التغيرات الهرمونية، حيث يمكنك استخدامه عن طريق خلط العسل مع عصير الليمون أو غيره من الأشياء الحامضة مثل خل التفاح لتوازن الطعم وبالتالي يمكن أن يساعد في تقليل الغثيان .

3. يحسن الهضم 

فسر الخبراء أن تباطؤ عملية الهضم بسبب التغيرات الهرمونية وتضخم الرحم الذي يضغط على الأمعاء والمعدة غالبًا ما يجعل المرأة الحامل تشعر بالسوء، وفي معظم الأحيان، تشعر  الحامل بألم في المعدة، خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، والذى يمكن أن يعالجها العسل.

4. مصدر عظيم للطاقة

يمكن أن يكون شرب العسل معززًا طبيعيًا وآمنًا للطاقة للحوامل، حيث لا يحتوي العسل على مستوى كافٍ من السعرات الحرارية فحسب، بل يمكنه أيضًا زيادة التمثيل الغذائي في الجسم لجعل الأمهات دائمًا يتمتعن بصحة جيدة.


فوائد العسل

العسل

العسل والحمل

العسل خلال الحمل

علاج الغثيان

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