تخلص من التهابات الحلق من خلال 6 علاجات داخل منزلك.. تناول العسل والليمون

ندى سليم

التهاب الحلق قد يشكل إزعاجا كبيرا للمرضى خاصة في الساعات الأولى بعد الاستيقاظ، ما يعد مؤشرا على أمراض خطيرة مثل نزلات البرد، إلى جانب الحساسية أو أمراض الجهاز التنفسي العلوي، الذى يظهر في صورة ألم بالحلق، طبقا لما ورد في موقع medicine.



التهابات الحلق

ويرتبط التهاب الحلق بالعديد من الأعراض الأخرى مثل سيلان الأنف والسعال، والإحساس بالجفاف أو الخدش، أو الصوت الأجش، أو الإصابة بالعين الوردية، ويحدث التهاب الحلق عندما تهاجم البكتيريا جسمك، وقد تتطور تلك الاعراض لتصل الى الإصابة بالحمى، وتورم اللوزتين وتضخم الغدد الليمفاوية أو ظهور بقع حمراء صغيرة تظهر على سقف الفم.

وأكد التقرير أن هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تصاب بالتهاب الحلق، والتي تكون ناتجة عن فيروسات البرد أو الأنفلونزا أو العدوى البكتيرية أو الحساسية الموسمية والتدخين وتفاوت عدد كريات الدم البيضاء.

ورصد التقرير أبرز العلاجات المنزلية التي تساعد للتخلص من التهابات الحلق المزعجة:



1.الغرغرة بالمياه المالحة:



تعد طريقة فعالة لقتل البكتيريا وتخفيف المخاط وتخفيف الألم، وتكون من خلال خلط نصف ملعقة صغيرة من الملح مع الماء الدافئ والغرغرة بها.

2.العسل والليمون



العسل له خصائص مضادة للجراثيم ويساعد في تقليل الالتهاب، كما أنه يعمل كمثبط طبيعي للسعال، و هناك أيضا عصير الليمون الذى يعمل على تفتيت المخاط ويحتوي على فيتامين سي المعزز للمناعة لمحاربة العدوى.

3.شاي الأعشاب:



تساعد بعض الأعشاب في مقاومة التهاب الحلق مثل البابونج وتوت العليق والنعناع.

4. أقراص الاستحلاب



تعمل أقراص الاستحلاب على إنتاج اللعاب الذي يمكن أن يهدئ التهاب الحلق عن طريق منع الجفاف.

5.رذاذ الحلق



يمكن أن يخفف رذاذ الحلق الذى يتكون من خليط عشبي من القنفذية والمريمية من حكة الحلق.

6.مسكنات الألم :



يمكن أن تساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، في تخفيف آلام الحلق وآلام الجسم.