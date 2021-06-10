كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض أظافر كورونا؟

كتب - محمود جلال

من المعروف أن فيروس كورونا يسبب مجموعة واسعة من الأعراض بما في ذلك أظافر كورونا المكتشفة حديثًا والتي تظهر خطوط على أظافر الأصابع، كما يقول الخبراء إن أظافر كورونا تظهر بشكل أساسي بعد التعافي من المرض وتصبح نتائج اختبارهم سلبية، في هذه تقرير، سنناقش أظافر كورونا وتفاصيل أخرى، وفقا لما نشر من موقع boldsky.

ما هي مسامير فيروس كورونا؟

يتم التعرف على أظافر فيروس كورونا كأحد الأعراض التى تظهر بعد التعافى، من الناحية الطبية، تحدث الحالة بدون طفح جلدي وعادة ما تكون غير ضارة، ولكنها قد تشير إلى علامة على وجود عدوى فيروسية، تحدثت دراسة عن امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا ظهر لديها علامة على شكل شريط أحمر محدب على جميع أظافر أصابعها بعد التعافي من فيروس كورونا.



الأظافر

أسباب تضرر الأظافر بعد التعافى من فيروس كورونا؟

هناك العديد من الأسباب فقد تكون العوامل البيئية ومع ذلك، يمكن أن يظهر الشخص المرتبط بـفيروس كورونا بسبب تعرضه لضغط شديد بسبب العدوى، من المعروف أن عدوى كورونا تسبب أعراضًا شديدة تؤثر على جهاز المناعة إلى أقصى حد، في المرضى الذين يعانون بالفعل من ضعف في جهاز المناعة مثل مرضى السكر، يمكن أن تكون الأعراض شديدة، قد يكون استخدام الأدوية مثل المنشطات أو تلف الأوعية الدموية بسبب العدوى الفيروسية.



أعراض فيروس كورونا أظافر

ما أعراض فيروس كورونا التى تظهر على الأظافر؟

- خطوط بيضاء اللون على صفيحة الظفر لكل من أظافر اليدين والقدمين.

- جسور على أكثر من إصبع.

- خطوط تشبه القوس على الأظافر "تعجر الأظافر".

- أظافر على شكل ملعقة.



فيروس كورونا الأظافر

كيفية علاج أظافر كورونا؟

من الأفضل أن نترك الأظافر تنمو والتي يمكنك تقليمها لاحقًا، ويشمل العلاج الآخر تناول نظام غذائي متوازن أو استخدام المكملات الغذائية ، وخاصة تلك الغنية بالزنك والفيتامينات، إذا لاحظت أن أظافر كورونا تزداد شدة بمرور الوقت ، فمن الأفضل استشارة خبير طبي أو طبيب أمراض جلدية.