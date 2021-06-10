ضبط 38 قطعة سلاح وتنفيذ 1199 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية سوهاج، بإشراف اللواء دكتور خسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، حملة امنية مكبرة استهدفت العناصر الخطرة وأطراف الخصومات الثأرية، وحائزى الأسلحة النارية غير مرخصة، وتجار المواد المخدرة، والهاربين من أحكام، حيث تم ضبط 38 قطعة سلاح قطعة سلاح متنوعة وطربة حشيش و3 لفافات من مخدر البانجو، وذلك بقصد الاتجار، كما تم تنفيذ 1199 حكما قضائيا متنوعا.

جاءت الحملة برئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وقد استهدفت الحملة طرفـي الخصومة الثأرية بين أفراد عائلتي "الرماضنة، الحرارزة" بناحية دائرة مركز ساقلتة، والتي تجددت فـي واقعة المحضر إداري مركز ساقلتة لسنة 2021 بمقتل مندوب مبيعات ينتمي للعائلة الأولي، وتم ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز ساقلتة وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 وعامل ويقيم دائرة مركز ساقلتة والسابق إتهامه في القضية "سرقة متجر" وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39

كما تم ضبط 2 بندقية آلية عيار 7.62×39 و6 بندقية خرطوش عيار 12 و16 فرد روسي محلي الصنع و" 2 " طلقة من ذات العيار و2 " فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، وتم ضبط 7 قطع سلاح أبيض، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأستكملت الحملة أعمالها في مجال ضبط قضايا المخدرات وتم ضبط طربة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالى 150 جرام حيازة عامل مقيم مركز سوهاج، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وضبط "3" لفافات لنبات البانجو المخدر تزن 500 جرام ومبلغ 285 جنيهاً وهاتف محمول، حيازة عامل مقيم مركز المراغة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام، حيث تم تنفيذ "1199" حكما، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 612 مخالفة مرورية، وفي مجال مخالفات المرافق، تم ضبط 97 مخالفة متنوعة.