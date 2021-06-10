صحة الشرقية: ضبط 608 آلاف مخالفة و3.6 طن مواد خام مجهولة المصدر

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة للمرور على المنشآت الدوائية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه مدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ورجال مباحث التموين بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على سوق الدواء، وضبط الأدوية المغشوشة والمخالف منها، والقضاء عليها من منابعها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأسفرت جهود الحملة عن مداهمة مصنع يعمل بدون ترخيص بالعاشر من رمضان، يقوم بتصنيع وتعبئة الأدوية والمكملات الغذائية "المغشوشة" وتخص علامات تجارية لشركات أدوية أخري مصرية ومستوردة، وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويعمل في ظروف تشغيل تفتقد لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، تفتقر للنظافة العامة والتعقيم.

كما تم ضبط أكثر من 608 آلاف مخالفة دوائية ما بين (وحدة/قرص/عبوة/وحدة) لأدوية متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة في منتجات وأدوية تخص علامات تجارية لشركات أدوية أخرى مصرية ومستوردة، وأدوية مجهولة المصدر، هذا بالإضافة إلى ضبط أكثر من 3.6 طن من المواد الخام معدة للتصنيع.

وتم غلق وتشميع المصنع، لما يمثله من خطر داهم على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للعرض علي النيابة العامة، لاتخاذ شئونها نحو المتهمين، وكامل المضبوطات لمصادرتها.

وأكد مسعود استمرار الحملات المكثفة لمختلف الإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.