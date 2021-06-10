"صحة الشرقية": تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمكاتب البريد والكنائس والمصانع

الشرقية - حمدى عبد العظيم

طعمت الفرق المتحركة بالعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية التابعة لمديرية صحة الشرقية، والمتواجدة أمام مكاتب صرف المعاشات، والفرق المتحركة بالكنائس والمصانع المواطنين بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية.

وذلك فى إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ولرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد 19 بمحافظة الشرقية، والتى تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وبالاستمرار فى تطعيم المواطنين كبار السن أصحاب المعاشات، أثناء صرف المعاشات، والأخوة الأقباط بالكنائس، والعاملين بالمنشآت الصناعية بلقاح كورونا، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة للمواطنين لهم، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.