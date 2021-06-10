اليوم السابع
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شاهد فرحة أول مستلم لسيارة جديدة بمبادرة "الإحلال" بكفر الشيخ: شكرا للرئيس

الخميس، 10 يونيو 2021 01:58 ص
شاهد فرحة أول مستلم لسيارة جديدة بمبادرة "الإحلال" بكفر الشيخ: شكرا للرئيس أول مستلم لسيارة جديدة بمبادرة "الإحلال"
كفر الشيخ – محمد سليمان

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رصدت عدسة تليفزيون اليوم السابع، فرحة زغلول البنا مقيم بمدينة الحامول، صاحب أول سيارة جديدة ضمن مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة. ويقول زغلول، إنه من يملك سيارة بيجو أجرة الدقهلية وتسلم أول سيارة تاكسى على مستوى محافظة كفر الشيخ تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، بعد أن سلم سيارته القديمة والتى مر على صناعتها أكثر من 37 سنة.

وأضاف البنا: بصراحة كنت متخوف من تسليم سيارته، فعدد من المواطنين قالوا له إنها مجرد دعاية، والدولة ستحمله أقساط وأموال، ولكن تلقى 4 اتصالات ليتوجه لتسليم سيارته بالقاهرة ووجد استقبالا متميزا.

وأعرب عن سعادته بالمبادرة موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على هذه المبادرة والتى ستؤدى إلى زيادة دخله وتحسين مستوى معيشة أسرته.

واستكمل حديثه: إن لديه ولدين الأول حاصل على المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، والثانى حاصل على دبلوم، وابنته حاصلة على كلية، وأنهم سعداء بالسيارة الجديدة.

وتهدف مبادرة الإحلال للتيسير على المواطنين، حيث يتسلم المواطن سيارته التى مر عليها 20 عاما فأكثر، ليأخذ مكانها سيارة جديدة، بشرط أن تكون رخص العربية سليمة.

وتتضمن مبادرة الإحلال حوافز حكومية لاستبدال السيارات تصل لـ 65 ألف جنيه، فتشمل: رفع نسبة الحوافز الملاكى لـ10% من سعر السيارة الجديدة، رفع الحد الأقصى لحافز الملاكى من 12-22 ألف جنيه، تحديد الحافز للتاكسى بـ20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، نسبة الحافر للميكروباص تبلغ 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه، المبادرة تستهدف سيارات مر على تاريخ تصنيعها 20 سنة، دعم لشراء السيارة الجديدة بالمبادرة بفائدة 3% ، وسداد أقساط السيارة الجديدة بالمبادرة على 7-10 سنوات.

 

 الرئيس جقق حلم زغلول البنا

زغلول البنا

السيبارة في موقف الحامول
السيارة في موقف الحامول

السيبارىة التي تسلمها زغلول البنا
 
بيانات السيارة ملصقه خلفها
 
زغلول البنا بجوار سيارته هدية الرئيس
زغلول البنا بجوار سيارته 

 


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