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سعر اليورو اليوم الأربعاء 9-6-2021

الأربعاء، 09 يونيو 2021 01:22 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 9-6-2021 اليورو
كتبت ريهام الباشا

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تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 9-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات أمس، ومسجلا  فى البنك الأهلى المصرى 18.98 جنيها للشراء، و19.14 جنيه للبيع، مقابل 19 جنيها للشراء، و19.15 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك التجارى الدولى cib 19.01 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، مقابل 19.02 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 19.02 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

19.02 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.98 جنيه للشراء .

19.14 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.98 جنيه للشراء.

19.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
 

19.01 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

19.01 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

19.05 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.96 جنيه للشراء.

19.13 جنيه للبيع.


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