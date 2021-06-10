زراعة الشرقية: زراعة 35 ألف فدان قطن وتخطينا المستهدف بـ 5 أفدنة

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس على لاشين، وكيل مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إن الدولة أولت محصول القطن رعاية واهتماما فى السنوات الأخيرة، لما يمثله القطن من محصول حيوى وصناعى من الدرجة الأولى نأخذ منه الألياف وبذرة القطن التى يصنع منها الزيوت وعلف الحيوان.

وأضاف لاشين لـ"اليوم السابع" أن المستهدف زراعته هذا العام 30 ألف فدان،وتم تخطى المستهدف بزراعة 5 آلاف فدان، زيادة بخمسة أفدنة عن العام الماضى.

وعن أنواع البذور المزروعة بالشرقية، قال: إن الصنف المنزرع منذ عدة سنوات بالشرقية هو جيزة 94، ومحصوله جيد وسهل فى زراعته ويعطى كمية فى الإنتاج ويوصل إلى 14 قنطار فى الفدان الواحد، وبإذن الله المحصول هذا العام هيكون مبشر بالخير ويعود بالنفع على مصرنا الغالية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن قطاع الشمال يتصدر القرى والمراكز المنزرعة بالقطن، وعلى رأسها القرى التابعة لمراكز ومدن صان الحجر وكفر صقر وأولاد صقر قصاصين الأزهار، ومنشأة أبوعمر والحسينية.

منوهًا بأن هناك مساحات مزروعة فى قطاع الجنوب بقرى مركزى بلبيس ومنيا القمح، لكنها مساحات قليلة مقارنةً بالموجودة بقطاع الشمال، وأن زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول فى قطاع الشمال تعود لسببين، أولهما أن قطاع الشمال يمتاز بوجود نهايات الترع، فضلًا عن أن المزارعين هناك متمرسون فى زراعة القطن.