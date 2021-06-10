رئيس وزراء كندا: سنتلقى 7 ملايين جرعة إضافية من لقاح موديرنا هذا الشهر

كتب محمد شعلان

أعلن جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، أن بلاده ستستقبل 7 ملايين جرعة إضافية من لقاح COVID-19 من شركة موديرنا الشهر الجاري، وغرد جاستن ترودو على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "ستتلقى كندا 7 ملايين جرعة إضافية من لقاح COVID-19 من موديرنا هذا الشهر - مع بدء الشحنات الأسبوع المقبل".



رئيس وزراء كندا على تويتر

وأضاف جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، "كما أكدنا قبل ذلك ، سنستمر في تلقي أكثر من مليوني جرعة من لقاح Pfizer كل أسبوع حتى نهاية شهر أغسطس، لحصول مواطنينا على اللقاح".

ويبحث رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، فى تطبيق نهج تدريجى مرحلى لإعادة فتح الحدود الكندية مع الولايات المتحدة، بدءا بالمسافرين الملقحين بالكامل.

وقال ترودو فى مقابلة افتراضية: "ندرس كيف سنبدأ فى الترحيب بالسياح بطريقة تدريجية مع انخفاض الأرقام فى كندا، حيث تبدأ الأرقام فى الانخفاض فى الولايات المتحدة وأماكن أخرى حول العالم"، مضيفًا أن كندا بحاجة إلى ضمان تطعيم المسافرين بشكل كامل قبل عبورهم الحدود.

وقال: "لا نريد المخاطرة بمزيد من تفشى المرض - الموجة الرابعة ستكون مدمرة، ليس فقط للاقتصاد ولكن للمعنويات" .

ومن أجل تحديد الشكل الذى سيبدو عليه النهج التدريجى ، قال ترودو "إن الحكومة ستأخذ فى الاعتبار مقاييس مثل أرقام الحالات الدولية ومعدلات التطعيم العالمية وعلى سبيل المثال، أحد السيناريوهات المحتملة هو أن المرحلة الأولى ستسمح للمسافرين الذين تم تطعيمهم بتجنب الحجر الصحى إذا قدموا اختبار كوفيد-19 سلبيا".