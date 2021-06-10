رئيس المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع وفد بريطانى توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات

كتب : أحمد جمعة

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبى، الدكتور محمد المنفى، اليوم الخميس، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية "جيمس كلافرلى"، ووزير الدفاع البريطاني "بن والس" رفقة وفد رفيع المستوى.

ومن ناحيته، ثمن الوفد البرييطانى دور رئيس المجلس الرئاسي الليبى في توحيد البلاد، من خلال حرصه على توحيد المؤسسات، والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وقبول نتائجها.

كما أكد الوفد البريطاني على ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي، مؤكدين على دعمهم الكامل لتأهيل المؤسسة العسكرية.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبى بالدور الكبير لبريطانيا في الدفع بالعملية السياسية، مؤكداً على ضرورة تعاون بريطانيا والمجتمع الدولي في دعم السلطة التنفيذية الجديدة واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وفتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية.