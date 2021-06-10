اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 يونيو 2021 09:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

دراسة: دخول المراهقين فى علاقات عاطفية يعرضهم لارتفاع ضغط الدم

الخميس، 10 يونيو 2021 08:00 م
دراسة: دخول المراهقين فى علاقات عاطفية يعرضهم لارتفاع ضغط الدم مرحلة المراهقة
ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة صادرة عن جامعة فيرجينيا الأمريكية أن المراهقين الذين تربطهم علاقات عاطفية قوية خلال فترة المراهقة أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم عند مرحلة البلوغ، طبقا لتقرير نشر فى موقع ميديكال إكسبريس.

lvh

واستند الباحثون على عدد من المشاركين الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما، وتمت متابعة المشاركين من قبل الباحثين لمدة تجاوزت 20 عاما، وعندما تجاوزت أعمار المشاركين 30 عاما، بدأ الباحثون فى قياسات ضغط الدم لهم.

وتوصل  الباحثون إلى أن مرور المراهقين بعلاقات عاطفية شديدة الرومانسية أدت إلى ارتفاع ضغط الدم لديهم فى مرحلة الشباب، بجانب عوامل أخرى ساهمت فى ذلك منها تحكم الأباء نفسيا فى الأبناء خلال مرحلة المراهقة وعدم وجود صداقات حقيقة فى حياتهم، أيضا من العوامل التى جعلتهم عرضة لارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت الدراسة أن المراهقين يمرون بحالة من التوتر والقلق خلال تلك الفترة، لذا فإن استقطابهم إلى علاقات عاطفية تجعلهم يستنزفون وقتهم وطاقتهم إلى درجة غير عادية.

وفسر الباحثون أن الضغط الناجم عن وجود هذه العلاقات السيئة، بجانب سيطرة الأباء وسطوتهم على الأبناء بصور العنف المختلفة، تؤدى إلى إصابتهم فى النهاية ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين في وقت لاحق من الحياة.

وركزت الدراسة على تطور المراهقين ومدى تأثير الإجهاد  الشديد خلال سنوات المراهقة، والذى يمكن أن يؤدى إلى الشيخوخة المبكرة، وأن الصداقات الصحية للمراهقين تتنبأ بعلاقات عاطفية صحية فى مرحلة الشباب.


المراهقة

مخاطر المراهقة

المراهقين وضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم

الشيخوخة المبكرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة