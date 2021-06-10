"حياة كريمة" تزين قريتى البدرمان ونزلة البدرمان بالمنيا بمشروعات المياه والصرف

المنيا - حسن عبد الغفار

مشروعات المياه والصرف الصحى، تزين قرى مبادرة حياة كريمة والتى بدأت التنفيذ فى 192 قرية بخلاف توابع تلك القرى فى 5 مراكز، هى ديرمواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة .

وبدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى العمل فى الكثير من المواقع، بينها قريتى البدرمان ونزلة البدرمان التابعتين لمركز ديرمواس حيث تم البدء فى مد وتدعيم شبكات المياه بقرية نزلة البدرمان ويخدم ذلك المشروع 20الف 282 مواطن من أهالى القرية، بتكلفة حوالى 5 مليون جنيه.

كما يجرى أيضا وأيضا مد وتدعيم الشبكات لخدمة 15056 مواطن بقرية البدرمان بتكلفة حوالى 3 مليون جنيه.

وظلت تلك القرى تعانى طوال السنوات الماضية من مشكلة المياه ،حتى جاءت مبادرة حياة كريمة، لتحقق حلم آلاف المواطنين من أهالى تلك القرى .

وقال راغب فرج أحد الأهالى، إن قرية نزلة البدرمان عانت كثيرا من مشكلة مياه الشرب، ولكن مع دخول مبادرة حياة كريمة شعرنا أن حياتنا عادت من جديد ،خاصة مع بداية انطلاق العمل بمشروع المياه ،الذى كان بمثابة الحلم لنا ،لكنه الان أصبح واقعا يراه الجميع .

فيما أضاف مؤمن عبد الرحمن أحد الأهالى أن أهم المشاكل التى كانت تواجهنا هى مشكلة المياه ، ولا نملك إلا أن نقول شكرا للرئيس ،على مبادرة حياة كريمة التى تعيد القرية من جديد ، وتحقق احلام أهلها، حيث تجرى مشروعات حياة كريمة فى قرى كثيرة بمركز ديرمواس .

ومن ناحيته أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على المتابعة المستمرة المشروعات وتذليل كافة العقبات التى تواجه العمل، وأكد أن المشروعات التى يتم تنفيذها، تصل تكلفتها حوالى 23 مليار جنيه، وتشمل مشروعات المياه والصرف والطرق والتعليم ومراكز الشباب وغيرها من المشروعات التى تخدم المواطن .



توصيل الصرف



توصيل المياه