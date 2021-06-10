اليوم السابع
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جيل بايدن: دعم أفراد الجيش على رأس أولوياتي

الخميس، 10 يونيو 2021 04:00 ص
جيل بايدن: دعم أفراد الجيش على رأس أولوياتي جيل بايدن
(أ ش أ)

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 قالت السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن، إن دعم أفراد الجيش الأمريكي هو أحد أهم أولوياتها، مضيفة أنها، والرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتبران أفراد الجيش أبطالًا.

وأعربت جيل بايدن - في كلمة أمام أفراد سلاح الجو الأمريكي المتمركزين في المملكة المتحدة عن فخرها كونها بينهم، واصفة إياهم بسفراء الولايات المتحدة إلى العالم.

وأكدت بايدن، أن مبادرة البيت الأبيض لدعم عائلات أفراد الجيش الأمريكي تستهدف توفير الرعاية لعائلات وأطفال أفراده.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته، وصلا إلى المملكة المتحدة، في أول رحلة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة.

 

 

 

 


البيت الأبيض

جيل بايدن

جو بايدن

واشنطن

الولايات المتحدة

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