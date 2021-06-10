جيل بايدن تلتقى بمجموعة من زوجات العسكريين الأمريكيين.. التفاصيل

ريهام عبد الله

التقت جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، مع مجموعة من زوجات العسكريين الأمريكيين، مشيدة بمجهوداتهم وتطوعهم لضمان الرفاه والصحة العقلية لأفراد الخدمة العسكرية وأسرهم، لتقديم الدعم خلال جائحة فيروس كورونا.

وقالت بايدن فى تغريدات عبر حسابها الرسمى بتويتر: "جلست الليلة الماضية مع هذه المجموعة المذهلة والمبتكرة من زوجات العسكريين الأمريكيين لمعرفة المزيد عن برنامج التطوع الذي يشاركون فيه، مع التركيز على الرفاه والصحة العقلية لأفراد الخدمة وأسرهم".



السيدة الأمريكية الأولى



جيل بايدن



جيل

وتابعت:"هولاء جزء من فريق Wellness Advocacy الذي قدم 1500 ساعة من الخدمة والمشورة لزملائهم من العائلات العسكرية وأفراد الخدمة، مما يضمن حصولهم على دعم جيد وصحى خلال فترة جائحة كورونا".

ومن جهة أخرى قالت السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن، إن دعم أفراد الجيش الأمريكي هو أحد أهم أولوياتها، مضيفة أنها والرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتبران أفراد الجيش أبطالًا.

وأعربت جيل بايدن، في كلمة أمام أفراد سلاح الجو الأمريكي المتمركزين في المملكة المتحدة عن فخرها كونها بينهم، واصفة إياهم بسفراء الولايات المتحدة إلى العالم.

وأكدت بايدن، أن مبادرة البيت الأبيض لدعم عائلات أفراد الجيش الأمريكي تستهدف توفير الرعاية لعائلات وأطفال أفراده.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته، وصلا إلى المملكة المتحدة، في أول رحلة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة.