جارديان: سخرية من نائب أمريكى سأل عن إمكانية تغيير مدار القمر لحل أزمة المناخ

كتبت رباب فتحى

سأل عضو الكونجرس الجمهورى عن ولاية تكساس لوى جومرت، مسئولة حكومية كبيرة عما إذا كان تغيير مدار القمر حول الأرض، أو مدار الأرض حول الشمس، قد يكون حلاً لتغير المناخ، مما دفع بعض وسائل الإعلام للسخرية منه، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن الغريب أن السؤال لم يطرح على أحد من وكالة ناسا أو حتى البنتاجون، وزارة الدفاع الأمريكية. وبدلاً من ذلك، سُئلت مسئولة كبيرة فى خدمة الغابات خلال جلسة استماع للجنة الموارد الطبيعية فى مجلس النواب يوم الثلاثاء.

على الرغم من أنه بدا جادًا تمامًا، فقد افترض بعض المراقبين أن جومرت كان يسعى للتعبير عن اعتقاده بأن تغير المناخ كان ظاهرة تغيرات طبيعية فى مدارات الأجرام السماوية، وبالتالى فإن أى جهود أخرى لمعالجتها ستكون غير مجدية.

وفى حديثه مع جينيفر إبرلين، نائب رئيس الخدمات الوطنية للغابات، تساءل جومرت عما إذا كان من الممكن تغيير مدارات القمر، أو الأرض، كوسيلة لمكافحة تغير المناخ.

وقال جومرت: "أفهم من ما تم الإدلاء به إلى دائرة الغابات ومكتب إدارة الأراضى، أنكم تريدون العمل بجدية على قضية تغير المناخ"، مضيفًا أن مديرًا سابقًا لوكالة ناسا قد أخبره ذات مرة أن مدارات القمر والأرض تتغير بالفعل.

وسأل جومرت "نحن نعلم أنه كان هناك نشاط توهج شمسى كبير، ولذا.. هل هناك أى شيء يمكن أن تفعله دائرة الغابات ومكتب إدارة الأراضى لتغيير مسار مدار القمر، أو مدار الأرض حول الشمس. من الواضح أن ذلك سيكون له آثار عميقة على مناخنا".

وردت المسئولة إنها ستضطر إلى "المتابعة معك بشأن ذلك".

وأضاف جومرت: "حسنًا، إذا اكتشفت طريقة يمكنك من خلالها أنت فى خدمة الغابات إجراء هذا التغيير، أود أن أعرف".

ويأتى سؤال جومرت بعد 3 سنوات من جلسة استماع للجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا فى الكونجرس، والتى ركزت على كيفية نشر التكنولوجيا للتكيف مع تغير المناخ.