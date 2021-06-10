اليوم السابع
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تغريم نيسان موتور إيجيبت 900 ألف جنيه بسبب عيوب بالسيارة قشقاى

الخميس، 10 يونيو 2021 02:48 م
تغريم نيسان موتور إيجيبت 900 ألف جنيه بسبب عيوب بالسيارة قشقاى نيسان قشقاى
كتب محمد أبو عوض

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قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تغريم مارك وايت فليد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، وأيمن سعيد سيد، بصفته المسئول عن الشركة، بمبلغ 909 آلاف جنيه، لصالح محمد عطا عطية، أحد عملاء الشركة، ونشر الحكم المواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، على نفقة مسئولى الشركة.
 
وكشفت أرواق الدعوى والتي حصل "اليوم السابع"، على نسخة منها، أن جهاز حماية المستهلك، أكد أن مارك رايت فيلد، وأیمن سعيد سيد، هما الموردان المسؤولين عن شركة نيسان موتور إيجيبت أخلا بحق المستهلك محمد عطا علية في استبدال السلعة سيارة، نيسان قشقاى، موديل 2019، بناءاً على طلبه أو استردادها مع رد قيمتها، دون تحميله اي تكلفة إضافية، وذلك خلال فترة الضمان، لان بها عيب وكانت غير مطابقة للمواصفات.
 
وأوضحت أوراق الدعوى أن جهاز حماية المستهلك ألزم كلاً من مارك رايت فيلد، و أیمن سعيد سيد، مسئولى شركة نيسان موتور ايجيبت  باستبدال السيارة  قشقاى 2019 بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها للشاكي على النحو المبين بالأوراق، لأنهما خدعا المستهلك .

نيسان و مشاكل النيسان

النيسان قشقاى

مشاكل النيسان قشقاى

نيسان موتور ايجيبت

مارك رايت فيلد

أیمن سعيد سيد

محكمة القاهرة الاقتصادية

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