تعرف على طقوس الاحتفال بعيد الصعود فى الكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الخميس، 10 يونيو بعيد الصعود، حيث يعتبر من الأعياد السيدية الكبرى وواحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة الأرثوذكسية.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز طقوس الكنيسة الأرثوذكسية في الاحتفال بعيد الصعود.

تحتفل الكنيسة بمزامير خلال الساعتين الثالثة والسادسة، ومرد ابركسيس خاص يقال حتى عيد العنصرة، وهناك لمن يقال يوم خميس الصعود نفسه والأحد السادس من الخماسين بعد الإبركسيس ويقال أيضا فى التوزيع إذا كان المتناولون كثيرين (أفريك اتفى.. طاطا السماء) وله برلكس ومرد.

ويوجد دورة مثل القيامة بصورتى القيامة والصعود، حيث يقال فى هذه الدورة (وكذلك فى الأحد السادس) أخرستوس آنيستى ثم (أبى أخرستوس أنيليم ابسيس..) ويعاد الاثنين حتى آخر الدورة، وفى نهايتها يقال (بى أخرستوس أفتوئف) وهذه الدورة نفسها فى العنصرة مع إضافة ربع اللحن السابق كذلك يوجد مرد مزمور وإنجيل وأسبسمات (واطس وآدام) للفترة ما بين الصعود والعنصرة.