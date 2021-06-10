الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بـ" عيد الصعود ".. اعرف التفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الخميس، 10 يونيو بعيد الصعود ، حيث يعتبر من الأعياد السيدية الكبرى وواحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة الأرثوذكسية.

وفى ذكرى هذا اليوم صعد المسيح إلى السماء بعد أن أتم عمل الفداء وأكمل كل التدبير الخلاص من بعد أربعين يوما من قيامته.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بهذا اليوم تمثلا بالملائكة التى فرحت به واستعدت لاستقباله استعدادا لائقا بمقامه العظيم وجلاله المرهوب وأخذت كل منها تبشر الأخرى بقدومه، تنفيذًا لنبوة داود النبي والتي دعا بها جميع الأمم للترنم لاسمه والاحتفال بذكرى صعود بفرح وابتهاج.