تعرف على تطورات الإنتاج المصرى من مشروعات الاستزراع السمكى.. بالأرقام

كتب: مدحت عادل

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكى عام 2019، والتى تضمنت مجموعة من أهم المؤشرات المتعلقة بالانتاج السمكى.

وينشر اليوم السابع إنفو جراف عن أهم تلك المؤشرات وفقا لما يلى:

- بلغ إجمالي كمية الإنـتاج الـسمكى 2٫0 ملـيون طن عام 2019 مقـابـل 1٫9 مليـون طـن عـام 2018 بنسبة زيـادة قـدرها 5٫4٪.

- احتلت المزارع السمكية المرتبة الأولى من حيث الإنـتاج فـقد بلـغت نـسبته 79٫7٪ يلـيه الإنـتـاج بالبحيرات بنـسبة 10٫8٪، ثم الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4٫9٪ فالمياه العـذبة بنـسبة 3٫8٪، وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0٫8٪ من إجمالى الإنتاج.

- بلغ إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية 1٫62 مليـون طن عام 2019 مقابل 1٫54 مليـون طـن عام 2018 بنسـبة زيادة قدرها 4٫9٪ عن العام الســابق، ويرجع ذلك إلى زيــادة عـدد المزارع السمكية.

- تحتل المرتبة الأولى فى الإنتــاج السمكي مجموعة الأسماك العظميـة (بلطى، بورى، دنيس، قاروص، موسى، مرجان) بنســبة 98٫0٪، يليها الأصنـاف الأخرى والقشريات (جمبرى، كابوريا..) بنسبة 0٫8٪ لكل منهما يليها الرئويات (قواقع ومحار) بنسبة 0٫2٪، ثم الأسماك الغضروفية والرخويات (سبيط ) بنسبة 0٫1٪ لكل منهما من إجمالى الإنتاج السمكى.

- بلغ إنتاج الأسماك بالمشروعات القومية الجديدة (للاستزاع السمكى) – بركة غليون – بمحافظة كفر الشيخ من الأسماك البحرية 250 طنا – من الأسماك المياه العذبة 1800 طن – وبلغ إنتاج الجمبرى 844 طنا).

- بلغ الإنتاج من الزريعة بالمزارع السمكية ببركة غليون من الدنيس 0.2 مليون زريعة ومن القروص 1 مليون زريعة ومن الجمبرى 250 مليون زريعة، وبلغ الإنتاج من الجمبرى بالمزارع السمكية بمزرعة الديبة – بغرب بورسعيد 102 طن.