الإحصاء يكشف كيف ساهمت زيادة الإنتاج فى تراجع واردات مصر من الأسماك

كتب: مدحت عادل

أكدت بيانات حكومية، أن الزيادة فى كمية الإنتاج السمكي ساهمت في خفض واردات مصر من الأسماك، حيث سجلت قيمة الواردات المصرية من الأسماك 841.9 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2020 مقابل 905.1 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 7% عن نفس الفترة من عام 2019.

وبلغت كمية الإنتاج السمكى في مصر 1.9 مليون طن عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 6.3% عن عام 2017، وبلغت 2 مليون طن عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3% عن عام 2018.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن محافظة كفر الشيخ جاءت في المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر محافظات إنتاجاً للسمك من المزارع السمكية خلال عام 2019، حيث بلغ إنتاجها 764.8 ألف طن بنسبة 47% من إجمالي إنتاج المزارع السمكية في مصر، وفي المرتبة الثانية جاءت دمياط 256.7 ألف طن بنسبة 15.8%، ثم البحيرة 192.6 ألف طن بنسبة 11.8%، ثم الشرقية 178.7 ألف طن بنسبة 11%، ثم بورسعيد 171.4 ألف طن بنسبة 10.5%، ثم الإسماعيلية 29.3 ألف طن بنسبة 1.8%، ثم الفيوم 16.6 ألف طن بنسبة 1%، ثم الإسكندرية 12.7 ألف طن بنسبة 0.8%، ثم السويس 1.9 ألف طن بنسبة 0.1%، وأخيراً الدقهلية 663 طن بنسبة 0.04%.