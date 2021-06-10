اليوم السابع
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تأييد أحكام السجن المشدد والمؤبد فى تفجير أبراج الضغط العالى

الخميس، 10 يونيو 2021 01:37 م
تأييد أحكام السجن المشدد والمؤبد فى تفجير أبراج الضغط العالى محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

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قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من المتهمين بقضية "خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، وتأييد أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم، وبرأت 3 متهمين فقط.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، أصدرت في أبريل 2019 حكمها على 45 متهما بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، وتضمن منطوق الحكم السجن المؤبد لـ 34 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات بحق 11 آخرين. 
 
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم تولى قيادة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون وهي "اللجان النوعية فى الجيزة والغربية والمنوفية والإسكندرية وكفر الشيخ" والانضمام لها وإمدادها بمعونات مادية وأسلحة، واستهداف أبراج الضغط العالي في محافظة الجيزة، وتلقى تدريبات لتصنيع المواد المتفجرة وتصنيعها وحيازتها واستعمالها للإخلال بالأمن العام، وحيازة مستندات تحوي معلومات دقيقة عن شبكات الكهرباء، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وكواتم صوت وأقمصة واقية من الرصاص دون تصريح، وإضرام النيران فى جراج إدارة شرطة النجدة في الإسكندرية.

محكمة النقض

تفجير الابراج

خلية تفجير أبراج الضغط العالي

أحكام السجن المؤبد

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