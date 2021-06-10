برلمان قبرص ينتخب أنيتا ديميتريو كأول امرأة تتولى هذا المنصب فى البلاد

كتب محمد جمال

انتخب النواب في قبرص، اليوم الخميس، أنيتا ديميتريو لتولي رئاسة البرلمان، وهي المرة الأولى التي تشغل فيها امرأة هذا المنصب منذ تأسست البلاد كجمهورية مستقلة عام 1960، بحسب " روسيا اليوم".