انطلاق حملة "حقك تنظمي" فى الفترة من 13 لـ 24 يونيو بالسويس

السويس- سيد نون

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الخميس، اجتماعا بحضور خالد سعداوى السكرتير العام والعميد إيهاب سرج السكرتير العام المساعد، والدكتور إسماعيل الحفناوى مدير عام مديرية الصحة لمناقشة الإعداد لبدء انطلاق الحملة التنشيطية الخدمية المجانية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بعنوان "حقك تنظمي" والتى تنظمها مديرية الصحة والسكان بالسويس تحت رعاية محافظ السويس وانطلاقا من المبادرة الرئاسية "أيامنا الحلوة" وذلك فى الفترة من 13 إلى 24 يونيو 2021 والتى تجوب جميع أحياء المحافظة.

وفى بداية الاجتماع أكد صقر على أن اللبنة الأولى لبناء المجتمع هو تنظيم السكان لتحسين المستوى المعيشى والتعليمى والصحى لأبناءنا، مؤكدا ضرورة الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا فى جميع أحياء المحافظة وعدم الاقتصار على القطاع الريفى وتقديم خدمات متميزة ومدعمة للمواطنين.

كما أكد على توعيه المواطنين بأهمية التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل وأنه سوف يرافق الحملة مسئول لتسجيل الملفات للواطنين علما بأن منظومة التأمين الصحى الشامل ضمن المشروع القومى 100 مليون صحة، والذى تم تطبيقه من ضمن محافظات المرحلة الاولى فى محافظات بورسعيد والإسماعلية وأسوان والاقصر، وجارى تطبيقه فى محافظة السويس، وسوف يتم استقبال الحالات وإجراء العمليات الجراحية بمستشفى السويس العام لحين الانتهاء من المجمع الصحى الشامل وتقدم منظومة التامين الصحى الجديدة خدمات صحية مدعمة لجميع المواطنين عن طريق أجهزة طبية حديثة وفريق طبى متخصص ومدرب.

كما أشار إلى المجمع الطبى الشامل فى منطقة 24 أكتوبر بحى فيصل على مساحة 50 ألف متر مربع، وتتكلف منظومة التامين الصحى بالمحافظة حوالى 3 مليار جنيه.

من ناحيه أخرى، أعلن المحافظ على دعمه الكامل لقطاع الصحة بالسويس، مؤكدا على رؤساء الأحياء والجهات الأمنية بتسهيل عمل الحملة والعربات المتنقلة، كما كلف مسئولى الأوقاف والكنيسة بنشر الوعى الصحى والصحة الإنجابية فى خطب الجمعة والصلاة بالكنائس وتشجيع المواطنين على التسجيل فى منظومة التامين الجديدة لضمان تعليم وصحة وخدمات لاولادهم.

كما أشار مدير مديرية الصحة ان الحملة تستهدف نشر الوعى بالصحة الانجابية وأهمية تنظيم الأسرة لصالح الفرد والمجتمع وتوفير وسائل تنظيم الاسرة بالمجان عن طريق الوحدات الثابتة والفرق المتنقلة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتوفير مستلزمات مكافجة العدوى للاطباء والفرق الطبية والزائرات الريفيات.

وأضاف أن الوحدات المتنقلة والثابتة مجهزة بأجهزة أشعة السونار وتوفر وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بالمجان بالإضافة إلى الإشراف الطبى.

حضر الاجتماع كلا من مديرى مديريات الخدمات المشاركة فى الحملة ومتدربى البرنامج الرئاسى لتاهيل التنفيذيين للقيادة وممثلى المجلس القومى للأمومة والطفولة والهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية والمجلس القومى للسكان ووحدة السكان بديوان عام محافظة السويس والجمعيات الأهلية وجمعية حقوق الإنسان ورؤساء الأحياء.