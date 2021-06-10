الوحدة الوطنية..كنيسة العذراء مريم بأبو كبير الشرقية تساهم فى صكوك الأضاحى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

ساهم القس أرسانيوس سامى كاهن كنيسة العذراء مريم بأبو كبير محافظة الشرقية نائبا عن القمص بنيامين أمين كاهن الكنيسة، فى مشروع صكوك الأضاحي الذي أعلنت عنه وزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجميع مديريات وإدارات الأوقاف وجميع المساجد، ويقوم بشراء صك الأضحية من مقر إدارة أوقاف أبو كبير غرب تعبيرا عن الوحدة الوطنية وتبركا به

وقال الشيخ السيد غريب مدير إدارة أوقاف غرب أبو كبير ، إن الوزارة أعلنت عن صكوك الأضاحى وبدأت إدارة أوقاف أبو كبير غرب فى الدعاية والإعلان عن هذه الصكوك عبر صفحات التواصل الاجتماعى، ومقر الإدارة والمساجد الكبرى حتى الكنائس بناء على توجيهات الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية.

وجاءت الدعاية باستجابة كبيرة وكان لها أثرها الطيب وقبول عظيم من أهل الخير ومن كاهن كنيسة العذراء مريم بأبو كبير فاستجاب وحضر إلى مقر الإدارة وشارك فى شراء صك الأضحية.

وأوضح القس أرسانيوس سامى كاهن كنيسة العذراء مريم بأبو كبير، أن مشاركة الكنيسة فى شراء صك الأضحية يدل على مدى التلاحم المجتمعى بين جموع الشعب المصرى، ويؤكد على الوحدة الوطنية ويدعم النسيج الوطني.

وأضاف كاهن كنيسة العذراء مريم بأبو كبير شرقية أننا نشارك إخواننا المسلمين فى مشروع صكوك الأضاحي للعديد من الأسباب منها التماس البركة ومنها المشاركة فى أعمال الخير ومنها التكافل والتضامن والتعاون بين أفراد الوطن وأن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد نعيش فى وطن واحد ونشرب من نيل واحد ونأكل من أرض واحدة ونعيش فى ظل قيادة حكيمة رشيدة حفظها الله ورعاها اللهم احفظ مصر قادة وشعبا جيشا وشرطة واصرف عنها البلاء والوباء يارب العالمين.



الشيخ والقس