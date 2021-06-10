المتهم الرئيسى فى اشتباكات قرية أبو حزام بقنا يمثل الجريمة



وكانت قد شهدت قرية أبو حزام مقتل 11 شخصا وإصابة 7 ٱخرين في اشتباكات بين عائلتين بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

كان قد تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية أبو حزام بنجع حمادى، وإطلاق النيران على سيارة ميكروباص، مما أدي إلي مقتل 11 شخصا وإصابة 7 آخرين.

أسفرت المشاجرة عن مصرع، هدى. س، 8 سنوات، ومحمد. س، 22 سنة، وحنان. ح، 20 سنة، يوسف. م، 15 سنة، وعدل. ح، 45 سنة, وسامي. ع، وفتحي. ع، 30 سنة، ونور. أ65 سنة، و2 مجهولي الهوية، وإصابة هدية. ش، وجمال. ع، ٠وصابرين. ا، وايوب. و، وثناء. م، وعلاء. ع، وناجح. م.

وفرضت قوات الأمن بمدرية أمن قنا كردونًا أمنيًا بمحيط الاشتباكات بقرية أبو حزام بنجع حمادي لمنع التجديد وتحديد هوية المتورطين للقبض عليهم.