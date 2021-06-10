القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بالاكراه بالمنيا

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقيه إشارة من الرائد محمد صلاح الشروبي رئيس مباحث مركز العدوة، يفيد بالقبض علي 6 متهمين تخصصوا فى السرقة بالاكراه وافادت التحريات الاولية قيامهم بتشكيل عصابى متخصص في سرقه السيارات على الطريق الصحراوي الغربي عن طريق الإكراه و المغافلة، مستغلين أعمال الإصلاحات على الطريق الصحراوي الغربي و سير السيارات ببطء في بعض المناطق مسرحا لمزاولة أعمالهم الإجرامية.

وافادت التحريات، أن الجناه قاموا بسرقه شخص أثناء توقفه بالسياره قيادته للاستراحه من عناء الطريق و تاخر الوقت و قاموا بسرقه 32 كرتونه مستلزمات طبيه تحتوي على 100,000 سرنجات طبيه وقاموا باخفاء المسروقات بمنزل أحدهم لحين التصرف بالبيع في المسروقات و لعدم كشف أمرههم .

بتقيين الإجراءات الأمنية تم ضبط المتهمين والمسروقات ، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقروا بإعترافهم للواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1636 لسنة 2021 العدوة .