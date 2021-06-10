اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 يونيو 2021 02:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بالاكراه بالمنيا

الخميس، 10 يونيو 2021 01:37 م
القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بالاكراه بالمنيا حمله أمنيه - أرشيفيه
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على متهمين تخصصوا فى وقائع السرقة بالإكراه ،على الطريق الصحراوى وإعادة ما يقرب من 100 الف سرنجة طبية قاموا بسرقتها من مندوب أدوية .
 
تلقى  اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقيه إشارة من الرائد محمد صلاح الشروبي رئيس مباحث مركز العدوة، يفيد بالقبض علي 6 متهمين تخصصوا فى السرقة بالاكراه وافادت التحريات الاولية قيامهم  بتشكيل عصابى متخصص في سرقه السيارات على الطريق الصحراوي الغربي عن طريق الإكراه و المغافلة، مستغلين أعمال الإصلاحات على الطريق الصحراوي الغربي و سير السيارات ببطء في بعض المناطق مسرحا لمزاولة أعمالهم الإجرامية.
 
وافادت التحريات، أن الجناه قاموا بسرقه شخص  أثناء توقفه بالسياره قيادته للاستراحه من عناء الطريق و تاخر الوقت و قاموا بسرقه  32 كرتونه مستلزمات طبيه تحتوي على 100,000 سرنجات طبيه وقاموا  باخفاء المسروقات بمنزل أحدهم   لحين التصرف بالبيع في المسروقات و لعدم كشف أمرههم .
 
بتقيين الإجراءات الأمنية تم ضبط المتهمين والمسروقات ، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقروا بإعترافهم للواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1636 لسنة 2021 العدوة .

 


مديرية امن المنيا

مباحث العدوة

اخبار المنيا

محافظة المنيا

المنيا

العدوه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة