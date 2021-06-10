اليوم السابع
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العراق.. إسقاط طائرة بدون طيار أثناء استهداف مطار بغداد الدولي

الخميس، 10 يونيو 2021 03:00 ص
العراق.. إسقاط طائرة بدون طيار أثناء استهداف مطار بغداد الدولي طائرة بدون طيار
(وكالات)

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، استهداف مطار بغداد الدولي بثلاث طائرات مسيرة تم اسقاط واحدة منها.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، انه "بعد أن استهدفت جماعة خارجة عن القانون مساء الأربعاء قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، عاودت مرة أخرى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء واستهدفت مطار بغداد الدولي ب 3 طائرات مسيرة، تم اسقاط طائرة ".

واضاف، ان "القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل".

وفي وقت سابق، اعلنت خلية الاعلام الامني، سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة بلد الجوية.

وذكرت الخلية في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية مساء الأربعاء ، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

 

 

 


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