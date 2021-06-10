الصحة: نخطط لتنظيم 600 إلى 800 قافلة إنجابية وتوعوية وخدمية بالمحافظات

كتب أحمد عرفة

كشف الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل مبادرة "أيامنا أحلى" التي تهدف توفير خدمات وسائل تنظيم الأسرة، موضحا أن السيدات لديهن التوعية الكافية بهذه المبادرة والاستجابة لمبادرات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وأن الوزارة تخطط لتنظيم 600 إلى 800 قافلة إنجابية وتوعوية وخدمة في المحافظات.



وأضاف رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن المبادرة تقدم الوسائل مجانا مع التركيز على وسائل طويلة المفعول مثل الكبسولة، لافتا إلى أن المبادرة لا تركز على مكان واحد.



ولفت إلى أن الوزارة تخطط لـ4 حملات قومية كبيرة، متابعا: نحن بصدد تنفيذ حملة منها في 9 محافظات، حيث نغطى جميع قرى المحافظة وليس قرية واحدة، لافتا إلى أن مبادرة أيامنا أحلى تتضمن عدة قوافل وكل قافلة بها 4 عيادات متنقلة وعيادة ثابتة بها 4 طبيبات.