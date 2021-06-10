الصحة: متابعة دورية للسيدات للكشف عن أورام الثدى كل 6 أشهر أو عام

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة تقدم خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدى وطرق الوقاية منه والكشف عن الضغط والسكر والسمنة، كما تمكن المبادرة المواطنين من المتابعة المجانية كل 6 شهور أو سنة بأحدث البرتوكولات العلاجية المجانية .

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في وقت سابق، عن فحص وتقديم الخدمة الطبية لـ 16 مليون و178 ألفا و994 سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ بداية انطلاقها من شهر يوليو 2019.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، إلى تدريب 15 ألفا و168 من الفرق الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات المعنية بتقديم الخدمات الطبية للسيدات المنتفعات من المبادرة بكافة محافظات الجمهورية على أحدث البروتوكولات العلمية الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث تشمل التدريبات "الأطباء والتمريض وفرق التوعية" بالوحدات الصحية، و"أطباء الفحص المتقدم، أطباء الأشعة، أطباء الباثولوجى، والفنيين" بالمستشفيات ومراكز الأورام.

وأكد مجاهد استمرار تقديم التدريبات النظرية والعملية الدورية للفرق الطبية بكافة محافظات الجمهورية، لمواكبة التطورات العلمية للكشف المبكر على سرطان الثدي، حرصاً على تقديم أفضل خدمة طبية للمنتفعات من المبادرة، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمرأة المصرية.