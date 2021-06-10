اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 يونيو 2021 07:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الصحة الفلسطينية: 3 شهداء وإصابة حرجة برصاص الاحتلال في "جنين"

الخميس، 10 يونيو 2021 07:00 ص
الصحة الفلسطينية: 3 شهداء وإصابة حرجة برصاص الاحتلال في "جنين" الجيش الإسرائيلى
(وكالات)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الخميس، عن استشهاد 3 شبان بينهم أسير محرر، وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة جنين.

ووفقاً لوكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية ،أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر أمنية في جنين، أن الشهداء هم الملازم ادهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، والأسير المحرر جميل محمود العموري من مخيم جنين، كما أصيب محمد سامر منيزل البزور  (23 عاما) من جهاز الاستخبارات بجروح حرجة ادخل على أثرها لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي، كما استولت قوات الاحتلال على مركبة الشهيد العموري الذي تم احتجاز جثمانه، واعتقلت شابا آخر كان برفقته.

وقال مدير الاستخبارات العسكرية في جنين العقيد طالب صلاحات لـ"وفا"، إن الشهيدين تيسير عيسة من قرية صانور جنوب جنين، وأدهم عليوي من قرية زواتا بمحافظة نابلس تم اعدامهما أثناء عملهما في الحراسة الليلية، كما أصيب الشاب البزور من قرية المطلة بمحافظة جنين بجروح بالغة، وتم نقله لمستشفى داخل أراضي الـ48 لصعوبة وضعه.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي للشهيد أدهم ياسر عليوي، قبل أن ينقل الى مسقط رأسه في زواتا وجابت مسيرة غاضبة شوارع المدينة منددة بالعملية الإجرامية لقوات الاحتلال ووحداتهم المستعربة، كما أعلن عن اضراب شامل في مدينة جنين هذا اليوم حدادا على أرواح الشهداء.

 ونعى جهاز الاستخبارات وحركة فتح، الشهيدين عيسة وعليوي اللذين استشهدا أثناء تصديهما لقوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت المدينة.

 

 

 


فلسطين

إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة

جنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف يلتقى مستشار رئيس فلسطين.. ويؤكد: القدس فى قلب وعقل كل مسلم

الأربعاء، 09 يونيو 2021 09:37 م

"رابطة محبى الأهلى من غزة": مصر حاضرة فى كل جراح وأفراح فلسطين.. فيديو

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:31 م

التليفزيون هذا المساء.. مستشار رئيس فلسطين: الانقسام الداخلى كان خطيئة والرجوع للحق فضيلة.. الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يقلل فاتورة الاستيراد.. ونائب مدينة الشروق: منع دخول التوك توك وتعليقه ليكون عبرة

الأربعاء، 09 يونيو 2021 02:00 ص

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بحماية القدس من مخططات الاحتلال

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 02:48 م

اكتشاف مبنى رومانى عمره 2000 سنة للملك هيرودس فى فلسطين.. اعرف الحكاية

الإثنين، 07 يونيو 2021 09:00 ص

نائب بالتنسيقية: التعامل مع قضية فلسطين اختلف شكلا ومضمونا بقيادة الرئيس السيسى

الأحد، 06 يونيو 2021 05:00 م

فلسطين فى القلب.. اعرف مصر قدمت لغزة مساعدات إيه حتى اليوم (فيديو)

الأحد، 06 يونيو 2021 04:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة