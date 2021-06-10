السيطرة على حريق شب داخل محل ملابس فى المنوفية نتيجة ماس كهربائى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب بمحل ملابس بالمنطقة الأولى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، نتيجة ماس كهربائى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية،إخطارا من العقيد مراجع منصور نائب مأمور السادات ،يفيد من نشوب حريق بمحل ملابس بالمنطقة الاولى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، برئاسة المقدم رضا عبده وكيل إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية،وتم الدفاع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق الذى حدث نتيجة ماس كهربائى، ولم تحدث ثمة إصابات بشرية ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.